البساطة والفخامة والأناقة.. إطلالة ملكة الأردن رانيا العبدالله بـ عيد ميلادها

علقت الملكة رانيا على الصور قائلة :"الحمدلله على نعمة وجودكم بحياتي. أحلى فرحة بوجود عائلتي الصغيرة بجانبي وبكل الأردنيين اللي ما في مثلهم بالعالم."

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خطفت الملكة رانيا الأنظار في الصور بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ارتجت بنطبون جيثز مع توب باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معهما جاكت بنفس اللون.

أكملت الملكة رانيا إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون اللبني، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.