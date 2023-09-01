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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقد مقرأتين ودرس للواعظات وبرنامج صيفي للأطفال بمساجد بلطيم

أوقاف كفر الشيخ
أوقاف كفر الشيخ

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، القافلة الدعوية ببلطيم، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إشراف ومتابعة الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، وجرى توزيع الخطباء على عدد من المساجد بالمناطق النائية لأداء خطبة الجمعة.

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كما شهدت القافلة عقد مقرأة القرآن الكريم للائمة بمسجد يعقوب الجدي ، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد سيدي فتح ببلطيم، وعقد درس للواعظات بعنوان دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية بمسجد حسن الرفاعي، كما تم عقد مقرأة لهن بالمسجد.  

كما نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ،  البرنامج الصيفي للطفل بمسجد الشيخ مبارك، وسط فرحة غامرة من الأطفال والجمهور، وتم توزيع بعض الجوائز، وشهادات التقدير تحفيزاً لهم على حفظ القرآن الكريم ومعرفة مقاصده ومعانيه.  

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، في خطبة الجمعة  على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وأن الواجب العملي الذي يدعونا إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به و نتأسى باخلاقياته من خلال الزهد والرحمة والصبر والكرم والشجاعة، سائلاً الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته، وأن يصلح أحوالنا، وأن يحسن عاقبتنا في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه، وأن يعيد علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.

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