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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التطوع بنظافة الشواطئ مقابل الإقامة المجانية.. مبادرة لأهالي دهب

التطوع في النظافة
التطوع في النظافة

دعا أهالي دهب وملاك الفنادق والمخيمات السياحية بمدينة دهب مبادرة لنظافة الشواطئ  مقابل الإقامة المجانية في الفنادق والمخيمات السياحية، من أجل الحفاظ علي نظافة الشواطئ من المخلفات البلاستيكية خاصة في ظل الاشغالات السياحية المرتفعة التي تشهدها دهب خلال إجازة الصيف .

ةتطوع عدد من الشباب المصريين القادمين لزيارة دهب بنظافة شواطئ اللاجونا وبلو هول ووادي جني واللايت هوس.
 

قال الشاب محمد النخلاوي صاحب المبادرة إن البيئة هي رأس مال السياحة ولابد الحفاظ عليها وتنظيف الشواطئ، ولو أن أصحاب الفنادق تبرعوا بإقامة مجانية بعدد من الفنادق  مقابل تطوع الشباب لنظافة الشواطئ لمدة ثلاث ساعات يوميا أصبحت دهب أنظف مدينة.

وأضاف الشيخ عطا الله محمد من بدو مدينة دهب: "دهب بلدنا كلنا ولازم نحافظ عليها"، مشيرا إلي إنه سوف يمنح إقامة مجانية لمن يقومون بالتطوع في نظافة الشواطئ.

ولاقت المبادرة إعجاب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجنوب سيناء وشجعوا علي تنفيذها.
وكان مجلس مدينة دهب أطلق مبادرة أيضا لتصل مدينة دهب للعالمية بالتطوير والحفاظ علي التراس السيناوي من نخيل وعادات وتقاليد وكذلك الاهتمام بالطبيعة والبيئة.
 

 

التطوع في النظافة

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Screenshot_٢٠٢٣-٠٩-٠١-٠١-٢٠-٠١-٣٠٩_com.whatsapp
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IMG-20230831-WA0100
IMG-20230831-WA0098
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دهب التطوع المجاني النظافة مقابل الإقامة

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