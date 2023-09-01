تفاصيل مصرع عنصر إجرامي في مواجهة الشرطة

وجهت الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة بنطاق مديريتي أمن الغربية والدقهلية؛ لضبط عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة وذخائر "بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم، ولدى استشعار العناصر بالقوات؛ بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وأسفر التعامل مع العناصر الإجرامية، عن مصرع (عنصر إجرامي شديد الخطورة - سبق إتهامه فى 32 قضية "سلاح نارى – مخدرات - سرقة بالإكراه" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "شروع فى قتل - مخدرات - سلاح نارى").. بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية ، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات وفارغ لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين).

كما تم ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة - سبق إتهام أحدهما فى 3 قضايا "مخدرات ، سلاح") وتم نقلهما لإحدى المستشفيات عقب إصابتهما.. بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية ، وعثر بحوزتهما على (طبنجة - فرد خرطوش - طلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام).

واتخذت الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً منها بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء ، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية للعناصر الإجرامية شديدة الخطورة .