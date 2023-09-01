القبض على عصابة سرقت 18 دراجة نارية في الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة المركز.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الدقهلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( شخصين "لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وأقرا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" ، وأضافا بإرتكابهما (17) واقعة سرقة مماثلة.. وأرشدا عن المسروقات (18 دراجة نارية).

واتخذت الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.