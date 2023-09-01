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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق محور 26 يوليو لمدة 6 أشهر.. اعرف السبب والطرق البديلة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تُعيِّن الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لاستكمال تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل "وادى النيل" بطريق 26 يوليو الرئيسي، تحديداً بمنطقة أعلى نفق شارع وادى النيل، وحتى مطلع كوبرى ميدان لبنان؛ مما يستلزم الغلق الكلى لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور فى الاتجاهين بالموقع المشار إليه لمدة 6 أشهر، بداية من غد السبت، الموافق 2-9-2023 .

 التحويلات المرورية بعد غلق محور 26 يوليو على النحو التالى:

- حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب فى استكمال السير تجاه كوبرى 15 مايو ونادى الزمالك تقوم بالدخول يميناً إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو وإستكمال السير حتى العودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسى إتجاه كوبرى 15 مايو وميدان سفنكس.

- حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة وترغب بإستكمال السير إتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول يميناً إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو من أعلى نفق وادى النيل وإستكمال السير حتى العودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال بإتجاه ميدان لبنان ومناطق مدينة 6 أكتوبر.

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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