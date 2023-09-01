روسيا وحلفاؤها تجري مناورات عسكرية بالقرب من حدود الناتو

بدأ أكثر من 2000 جندي من التحالف الأمني الذي تقوده روسيا مناورات عسكرية يوم الجمعة في أجزاء من بيلاروسيا بالقرب من حدود دول الناتو.

تشمل التدريبات التي تجريها منظمة معاهدة الأمن الجماعي قوات من روسيا وبيلاروسيا وقرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان. أرمينيا هي أيضًا عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لكنها لم ترسل أيًا من قواتها؛ وفي يناير، قالت أرمينيا إنها لن تستضيف تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي هذا العام وسط علاقات متوترة مع روسيا.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية، وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، إن التدريبات، التي ستستمر حتى الأربعاء، تهدف للتحضير لعمليات مشتركة، بما في ذلك الرد على حادث نووي.

تجري التدريبات في ثلاث مناطق غرب بيلاروسيا على الحدود مع بولندا وليتوانيا العضوين في الناتو. وقال وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو إن الهدف من التدريبات العسكرية هو زعزعة استقرار المنطقة.

تستضيف بيلاروسيا قوات ومعدات روسية استخدمت في الحرب في أوكرانيا، رغم أن القوات البيلاروسية لم تشارك. وتقول روسيا أيضًا إنها نشرت أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

قال قائد القوات المشتركة الأوكرانية الجنرال سيرهي ناييف إن أوكرانيا عززت حدودها مع بيلاروسيا لإجراء التدريبات.