نادي دكرنس يواصل تدعيم دفاعه بضم اللاعب محمود جريشة استعدادا لدوري المحترفين

يواصل مجلس ادارة نادي دكرنس الرياضي، برئاسة المهندس الخضر ابراهيم، تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، بالعديد من الصفقات، فى كافة المراكز التى يحتاجها المدير الفني؛ استعدادا للموسم الجديد بدوري المحترفين.

وأنهى المجلس تعاقده مع اللاعب محمود جريشه وذلك دعما" لخط دفاع الفريق ، واللاعب البالغ من العمر 27 عاما" والذى يلعب بمركز المساك هو أحد ناشئي النادى المصرى البورسعيدى ولعب لأندية الجيش القطري والأولمبي واسوان، مما يعد دعما" قويا" لخط دفاع الفريق.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه فى أحد الأماكن بمدينة المنصورة وفى حضور رئيس مجلس الإدارة.