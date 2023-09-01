عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تُحابي الحوثيين.. «الأرياني» يطالب بنقل بعثة الأمم المتحدة باليمن إلى منطقة محايدة

معمر الارياني
معمر الارياني

أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، عن استغرابه من الصمت المطبق لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، ورئيسها اللواء مايكل بيري، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، إزاء التصعيد المتواصل لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وآخرها تعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقا من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى.

وقال الارياني عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: من المؤسف القول أن بعثة (اونمها) بادائها الحالي باتت مجرد غطاء لمليشيا الحوثي الإرهابية لاختراق اتفاق ستوكهولم، والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، من قصف بمختلف أنواع الأسلحة، وزراعة الالغام والعبوات الناسفة، واستمرار في تقطيع أوصال المحافظة، ونهب خيراتها

وأضاف : نذكر بأن اتفاق السويد بخصوص الاوضاع في محافظة الحديدة، وموانئها، نص في بنده الأول على وقف فوري لاطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وإعادة نشر مشترك للقوات خارج المدينة والميناء، والالتزام بعدم استقدام اي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، وازالة كل المظاهر العسكرية

واستطرد :  نجدد مطالبة الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) إلى المناطق المحررة، او منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لمليشيا الحوثي، وإصدار موقف واضح من التصعيد المتواصل الذي لا يهدد الامن والاستقرار في اليمن فحسب، بل  الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، والامن والسلم الإقليمي والدولي

مندوب اليمن بالمجلس الاقتصادي للجامعة العربية: نشكر كل من دعم بلادنا بأزمتها

مبعوث الأمم المتحدة يحذر من إمكانية استئناف الحرب في اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

عاجل.. اتحاد جدة يُقدم عرضا خرافيا لضم محمد صلاح من ليفربول.. تفاصيل

هيحصل إغلاق تاني؟ إعلان رسمي من الصحة بشأن متحورات كورونا

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

شكرا من كل قلبي.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير وإدارة الأهلي

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

موضوعات متعلقة

رسالة عاجلة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى العاهل السعودي

المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يزور السعودية وسلطنة عمان

ترشيحاتنا

بسعر جديد .. أرخص سيارة هيونداي "زيرو" في مصر

عميد طب قصر العيني يكشف موعد افتتاح مستشفى ثابت ثابت

موسم العودة للمدارس.. خصم 22% على موبايل ريلمي C53

اليوم.. بدء استقبال قراءة عدادات الغاز إلكترونيا لشهر سبتمبر

فين نخوة الرجالة | شيماء سيف تشعل السوشيال ميديا لسبب صادم

أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالمحافظات| اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باستخدام الأسبرين.. وصفات مذهلة لعلاج مشاكل البشرة

طريقة عمل خبز الزيتون والروز ماري الإيطالي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفشار؟

إليسا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

فيديو

بسبب قبلة .. لويس روبياليس يواجه الإيقاف المؤقت للتعرض لموقف محرج

أسرار رحيل سيد عبدالحفيظ وحاجة الأهلي لمهاجم.. ماذا قال حسام البدري عن كولر ؟ «فيديوجراف»

خطفت قلوبهم .. حبيبة مرزوق تبهر العالم برقصة فرعونية

محمد صلاح في السعودية ؟ تطورات عن العرض السعودي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ