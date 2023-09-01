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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 2245 طن مخلفات خلال حملة للنظافة وإزالة الإشغالات بكفر الشيخ

رفع القمامة
رفع القمامة

شهدت قرى ومدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية، بالتعاون مع الجهاز العام للنظافة والتجميل بالمحافظة، بالإضافة إلى تطهير الترع والمصارف حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، إضافة لمراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

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وشنت الأجهزة التنفيذية حملات نظافة شاملة بجميع مراكز ومدن المحافظة الـ 14، شملت رفع الإشغالات، وتراكمات القمامة من جانبي الطريق وتقليم وقص الأشجار وذلك لإضفاء مظهر جمالى لائق لمداخل المدن، وتمكنت الحملات من رفع 2245 طن من المخلفات.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 2245 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، في 14 مركزا ومدينة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكداً على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولاً بأول.

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