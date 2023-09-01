ماجد المصرى يؤكد ضرورة مساعدة الفنانين الكبار للممثلين الصغار

تحدث الفنان ماجد المصرى عن دور الفنانين الكبار ذلك خلال العرض الخاص فى فيلمه 5 جولات.

وأكد ماجد المصري خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان ضرورة أن يقف الفنانين الكبار بجانب الممثلين الصغار، معقبا:" لازم نسلم بعض".

لن يدوم شئ لأحد

وأوضح ماجد المصرى قائلا:" الفن ودعم شباب الفنانين رسالة ولن يدوم شئ لأحد".



فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد.