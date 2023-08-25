عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

13 بطلا مصريا.. صناع فيلم «خمس جولات» يكشفون عن نجوم حقيقيين شاركوا بالعمل

صدى البلد

 بالتزامن مع طرح  فيلم خمس جولات بالسينمات، حرص صناع العمل عن الكشف عن الأبطال الحقيقين المشاركين بجانب نجوم الفيلم، وهم أكثر من 13 بطل مصري يمارسون رياضة MMA، وحاصلين على أكثر من بطولة دولية.


وكشف منتج فيلم خمس جولات المهندس يحيى علام، عن حرصه الشديد لتواجد هذا الكم من الأبطال الحقيقن بجوار الممثلين؛ لكي ينسجم نجوم العمل معهم، ويستفيدوا من خبراتهم الرياضية، لكي يصل فيلم خمس جولات في النهاية بشكل يليق بالمشاهدين.

3 ملايين مشاهدة لبرومو فيلم أولاد حريم كريم في 24 ساعة

اليوم .. بدء عرض فيلم لف وارجع تاني في السعودية والخليج

وفيما يلي نرصد أسماء وبطولات جميع الأبطال المشاركين في خمس جولات، وفقا لمنتج العمل:

- محمد علي.. حاصل على بطولة مصر في رياضة الMMA مرتين، بالإضافة لحصوله على المركز الثاني في البطولة العربية المشتركة بين مصر و سوريا و العراق في رياضة الKickboxing

 
-  أحمد أمير، بطل العالم للوزن الخفیف في منظمة BRAVE الدولية.

 

- إسلام نادر.. المصنف الأول على مصر في وزن الريشة (وزن ال66 كيلو) في الMMA، وخاض بطولات عالمية مع مصنفين عالميين إلى ان أصبح سجله الاحترافي مكون من  9 فوز (6 بالإخضاع و 3 بالقرارات التحكيمية) وواحدة فقط خسارة، كما إنه أصغر سنًا وحاصل على حزام أسود لرياضة الJiu Jitsu في مصر.

 
- سيف الله.. وهو بطل الجمهورية 3 مرات في الKickboxing و مرة واحدة في Muay Thai وثالث جمهورية في الملاكمة عام 2017، وثاني افرقيا في رياضة الMuay Thai.

كما شارك سيف الله،  في بطولتين عالميتين في الMuay Thai و بطولة احترافية للملاكمة في الامرات تابعة للUAM، كما إنه مدرب لرياضتي الKickboxing و الMuay Thai

 
- عبده خالد.. من أبطال مصر في الملاكمة، ومن المحترفين في الملاكمة في افريقيا والشرق الأوسطو مدرب ملاكمة بدولة دبي.

 

- أحمد ثابت.. بطل MMA حتى أصبح حكما معترفا به من الاتحاد الدولي، وهو بطل العالم في رياضة الkickboxing في عام2005، ولاعب في منتخب مصر لرياضة الkickboxingو رياضة الKung Fu، وبطل افريقيا في رياضة الJiu Jitsu، محترف  Muay thai وعضو الاتحاد الولي ISKA، كما يشغل مديرVenom Academy. 
 
- عبد المنعم الشواربي.. مؤسس ورئیس مجلس إدارة شركة خبیر الأحمال واللیاقة البدنیة
 
- علاء رحيل.. مدرب Boxing لأبطال جمهورية في أوزان مختلفة. 
  
كما شارك في العمل أبطال الجمهورية في الملاكمة، كلا من:

محمود حسن توتة، اسماعيل جاسر، مصطفى يونس، عبدالله إيهاب، أحمد بطران.

فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف

البطولة العربية السعودية القرارات التحكيمية القرارات خمس جولات فيلم خمس جولات ماجد المصري آدم نور النبوي عايدة الأيوبي داليا شوقي مصطفى درويش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

مِرات صاحبي الأجنبية .. اعترافات مثيرة لرجل الأعمال المتهم بتهريب الآثار

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

ترشيحاتنا

المفتى: فهم الشرع يكون منقوصا إذا كان العالم معزولًا عن الواقع

«الباز» يكشف دلالات مهرجان الدراما الثاني في العلمين.. وتكريم الشيخ صالح كامل

بسبب شاكوش وبيكا وعمر كمال|رسالة نارية من محمد موسى لـ مصطفى كامل

«شيشة» عمر كمال تخرج محمد موسى عن شعوره: الحقوا أولادنا في خطر

حافظوا على الدولة الوطنية.. المفتي: لا فرق بين قيمة حب الوطن والدين

محدش يقدر يعمل كده.. أسما شريف منير ترد على منتقدي حلاقة شعرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على خطى درة وياسمين صبري.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بتسريحة شعرها

طريقة عمل بيتي فور باللوز في المنزل

يقترب من ربع مليون جنيه..سعر فستان نانسي عجرم في اليونان يثير الجدل

جمبسوت بالورود .. هيفاء وهبى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

توافد الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب بالسعودية.. شاهد

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ