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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. بدء عرض فيلم لف وارجع تاني في السعودية والخليج

لف وأرجع تاني
لف وأرجع تاني

يبدأ مساء اليوم "الخميس 24 أغسطس " عرض فيلم "لف وارجع تاني" بجميع دور العرض في المملكة العربية السعودية ودول الخليج ، والفيلم بطولةعدد كبير من النجوم منهم أحمد فتحي وآيتن عامر ومحمود حافظ وشيري عادل وصلاح عبدالله ومحمد رضوان.

تدور أحداث الفيلم في اطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الاصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل احدى حواري القاهرة للبحث عن عمل ، ولكن تحدث مفاجأة مدوية ، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت الي مكان اخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

فيلم "لف وارجع تاني" انتاج رويال صن "سامر المحضر" وتأليف ورشة برة الصندوق "محمود حمدان" ، واخراج شادي علي ومنتج فني محمد ناصف ومهندس ديكور كريم الشحات ، وبطولة النجوم احمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الايبياري ، وظهور مميز للنجمة شيري عادل ، بالاضافة الي عدد كبير من ضيوف الشرف ، منهم سليمان عيد واسماعيل فرغلي .

لف وارجع تاني احمد فتحي ايتن عامر محمود حافظ شيرى عادل

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