3 ملايين مشاهدة لبرومو فيلم أولاد حريم كريم في 24 ساعة

حقق برومو فيلم "أولاد حريم كريم" 3 ملايين مشاهدة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه ب24 ساعة فقط وهو الرقم الذي يعد قياسيا.

وحددت الشركة المنتجة يوم 30 من شهر أغسطس الجاري كموعد لطرحه بجميع دور العرض في مصر ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج شهر سبتمبر المقبل.

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل و بشري ، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

ويستعد فريق عمل الفيلم لتقديم عدد من المفاجآت للجمهور خلال الفترة المقبلة تزامنا مع طرح الفيلم بالسينمات.