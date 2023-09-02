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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع البطالة في أمريكا بشكل غير متوقع إلى 3.8% خلال أغسطس

صدى البلد

أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأكثر مما كان متوقعاً في أغسطس، وهي علامة على مرونة سوق العمل تحت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة من الفدرالي الأميركي.

هذا وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أمس الجمعة أن تقرير الوظائف في القطاع الخاص ارتفع بمعدل بـ 187 ألفًا لشهر أغسطس، المستوى الذي جاء أعلى من تقديرات داو جونز البالغة 170 ألفًا.
 

وارتفع معدل البطالة إلى مستويات 3.8%، بارتفاع ملحوظ عن يوليو تموز، وهو الأعلى منذ فبراير شباط 2022.

وجاءت هذه الزيادة مع ارتفاع معدل المشاركة للقوى العاملة إلى 62.8%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2020، قبل إعلان جائحة كوفيد مباشرة.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% خلال الشهر و4.3% مقارنة بالعام الماضي. وكان كلاهما أقل من التوقعات البالغة 0.3% و4.4% على التوالي.

ارتفع معدل البطالة ارتفاع أسعار الفائدة اسعار الفائدة ارتفاع أسعار الفدرالي الأميركي القطاع الخاص

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