عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبرزها الفراولة.. صدى البلد ينشر أهم السلع الغذائية المصدرة لأسواق العالم خلال 2023

صدى البلد

كشف تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن أهم السلع الغذائية التي تم تصديرها خلال الأشهر السبعة الأول من عام 2023 .

واضاف التقرير الذى حصل “ صدى البلد ” على نسخه منه انه جاء في المركز الأول الدقيق منتجات المطاحن بقيمة 260 مليون دولار، يليه السكر بقيمة 252 مليون دولار.


واحتلت الفراولة المجمدة المركز الثالث  بقيمة 229 مليون دولار، أغذية محضرة للحيوان بقيمة 126 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 119 مليون دولار، بسكويت ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة 113 مليون دولار.


وصدرت مصر  محضرات غذائية متنوعة بقيمة 112 مليون دولار، شيكولاته بقيمة 101 مليون دولار، عصائر بقيمة 51 مليون دولار، محضرات خضر ومعلبات 91 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الخمائر نحو 82 مليون دولار، ومن زيتون مخلل نحو 72 مليون دولار، ومن تبغ وابدال تبغ مصنعة نحو 64 مليون دولار، وزيوت طعام نحو 64 مليون دولار، مركزات الطماطم نحو 58 مليون دولار.

التصديري للصناعات الغذائية أهم السلع الغذائية المجلس التصديرى للصناعات الغذائية خضار حبوب دقيق صادرات مصر صدرت مصر سكر زيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

كلوب يكشف رد فعل محمد صلاح بعد شائعات انتقاله لاتحاد جدة

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

ترشيحاتنا

لا تأكل ولا تنام.. دفاع المتهمة في قضية طبيب الساحل يطالب بإخلاء سبيلها|فيديو

صنع في جامعة حلوان| تنفيذ 4000 كوفرتة في الفنون التطبيقية| شاهد

قيدوه ورموه في المقبرة.. النيابة تتلو أمر الإحالة في قضية طبيب الساحل.. فيديو

قبل تنصيب نجويما.. جيش الجابون يتراجع عن هذا القرار

الزراعة تصدر عددا خاصا من مجلتها بمناسبة العيد 71 للفلاح المصري

وزيرا التضامن والرياضة ومحافظ أسوان يطلقون مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ياسمين صبري.. نجمات يتنافسن على الظهور بضفائر طويلة.. من الأجمل؟

وسط المخابئ.. أطفال أوكرانيا يعودون للمدارس| تفاصيل

هبة طوجى تشعل حماس الجمهور فى حفلها بالأردن.. صور

كارثة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخضراوات والفاكهة بدون غسلها؟

فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

البساطة والفخامة والأناقة.. إطلالة ملكة الأردن رانيا العبدالله بـ عيد ميلادها

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد.. فيديو جراف

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ