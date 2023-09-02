أبرزها الفراولة.. صدى البلد ينشر أهم السلع الغذائية المصدرة لأسواق العالم خلال 2023

كشف تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن أهم السلع الغذائية التي تم تصديرها خلال الأشهر السبعة الأول من عام 2023 .

واضاف التقرير الذى حصل “ صدى البلد ” على نسخه منه انه جاء في المركز الأول الدقيق منتجات المطاحن بقيمة 260 مليون دولار، يليه السكر بقيمة 252 مليون دولار.



واحتلت الفراولة المجمدة المركز الثالث بقيمة 229 مليون دولار، أغذية محضرة للحيوان بقيمة 126 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 119 مليون دولار، بسكويت ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة 113 مليون دولار.



وصدرت مصر محضرات غذائية متنوعة بقيمة 112 مليون دولار، شيكولاته بقيمة 101 مليون دولار، عصائر بقيمة 51 مليون دولار، محضرات خضر ومعلبات 91 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الخمائر نحو 82 مليون دولار، ومن زيتون مخلل نحو 72 مليون دولار، ومن تبغ وابدال تبغ مصنعة نحو 64 مليون دولار، وزيوت طعام نحو 64 مليون دولار، مركزات الطماطم نحو 58 مليون دولار.