تجارة عين شمس يعلن عن فتح باب التقديم الكترونيا للطلاب المصريين

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس، عن فتح باب التقديم الكترونيا للطلاب المصريين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية ( دبلومات- ماجستير- دكتوراه)، وذلك بدء من اليوم السبت الموافق ٢ سبتمبر وحتى السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لنظام جامعة عين شمس الالكتروني UMS من خلال الرابط التالي

https://ums.asu.edu.eg

كما يمكنكم الاطلاع علي شروط الاقسام العلمية للالتحاق ببرنامجي تمهيدي الماجستير وتأهيلي الدكتوراه،

ايضا الاوراق المطلوبة للتقديم لبرامج الدراسات العليا الاكاديمية من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3OEmQvu

وتسهيلا علي المتقدمين تم إعداد ملف استرشادي يوضح خطوات تقديم الطلاب المصريين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية إلكترونيا علي نظام UMS

يمكنكم الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي:

bit.ly/UMS-PG

علماً بأنه يتم تقديم أوراق الطلاب الوافدين ( غير المصريين) للاتحاق ببرامج الدراسات العليا الاكاديمية أو المهنية يكون من خلال منصة ادرس في مصر من خلال الرابط التالي

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

ملاحظات هامة

علي المتقدمين مراجعة الشروط التي أقرتها الاقسام العلمية للتقدم لبرنامجي الماجستير / الدكتوراه .

ضروره تسليم اصول الاوراق بإدارة الدراسات العليا بكلية التجاره بالدور الارضي مبني أ بعد ٧ ايام من التقديم علي النظام الالكتروني UMS .

بعد غلق باب التقديم يخضع المتقدمين لبرنامجي الماجستير والدكتوراه لامتحان تحريري ومقابله شفويه والتي تمثل جزء من درجات القبول .

ويتم الإعلان عن أسماء المقبولين وفقا لرأي القسم العلمي بعد انتهاء التقديم كذلك انتهاء الامتحانات التحريرية والشفوية .

وضرورة مراجعة الملاحظات المكتوبة في نهاية ملف الاوراق المطلوبة لكل برنامج دراسي.