كليات التربية تسيطر .. مؤشرات المرحلة الثالثة 2023 بالأرقام

تنسيق الجامعات 2023 .. أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الذي يمنح الطلاب فرصة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد التي تناسب مجموعهم في الثانوية العامة وبحد أدنى 205 درجات .

الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة



وأتاحت الوزارة لطلاب المرحلة الثالثة فرصة الانضمام لعدد من الجامعات الحكومية ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 من خلا ل هذا الرابط اضغط هنا .

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023



حددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكتروني لتقديم كافة الخدمات التنسيق ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2023 تسجيل رغباتهم من خلال هذا الرابط اضغط هنــــا .

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول في الجامعات المصرية



تواصل موقع صدي البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 والذين أكدوا أن كليات التربية سوف تسطير علي رغبات طلاب المرحلة الثالثة حيث يوجد أكثر من 80 كلية تربية رياضية او نوعية وغيرها .

وأشاروا الي أن تنسيق 2023 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2022بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبه المجاميع ومن المتوقع أن الكليات الحقوق سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الشعبة العلمية بـ 12 كلية في الجامعات الحكومية بالإضافة الي الجامعات الخاصة والآداب قد تسجل60.3 % والتربية الرياضية قد تسجل أقل 56 % اما في الشعبة الأدبية سوف يكون من نصيبهم المعاهد وبعض الكليات مثل تربية رياضية والفني التجاري وتربية نوعية موسيقية دمياط وبعض كليات التربية وسوف ينخفض تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية مقارنة بالعلمية .

بشرى لطلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2023



وطمأن عدد من خبراء التعليم العالي طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 انه يوجد مقاعد كثير في الجامعات وأن تنسيق المرحلة الثالثة سوف ينخفض عن العام الماضي مؤكدين انه يوجد العديد من الجامعات الاهلية والتي تتميز ببرامج مميزة تواكب سوق العمل

كليات بها أماكن متاحة للشعبة الأدبية والعلمية

1- التربية النوعية موسيقية- دمياط.

2- تربية نوعية فنية - مطروح.

3- تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية - طيبة.

4- تربية نوعية موسيقية- أسوان.

5- تربية (تعليم ابتدائي)- العريش.

6- تربية (طفولة) العريش.

7- تربية رياضية- بنات العريش.

8- تربية نوعية موسيقية- القاهرة.

9- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

10- تربية رياضية- بنات السويس.

11- التربية نوعية فنية المنصورة - منية النصر.

12- التربية رياضية- بنات أسوان.

13- التربية موسيقية- حلوان.

14- التربية نوعية فنية - عين شمس.

15- التربية نوعية موسيقية - عين شمس.

16- تربية رياضية - بنين العريش.

17- تربية نوعية فنية- الإسكندرية.

18- تربية رياضية بنين قناة السويس -الإسماعيلية.

19- تربية نوعية موسيقية- بورسعيد.

20- تربية رياضية- بنات الوادي الجديد.

21- تربية نوعية شعبة مسرح تربوى- المنصورة.

22- تربية شعبة تربية فنية قناة السويس -الإسماعيلية

23- تربية شعبة تربية فنية- السويس.

تنسيق المرحلة الثالثة

24- تربية رياضية بنات - الفيوم.

25-كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية - شرق بورسعيد.

26- تربية رياضية- بنين مطروح.

27- تربية نوعية موسيقية - المنصورة.

28- تربية رياضية - بنين الزقازيق.

29- تربية رياضية - بنات الزقازيق.

30 - تربية نوعية- فنية الفيوم.

31- تربية نوعية موسيقية المنصورة - بميت غمر.

32- تربية رياضية - بنين طنطا.

33- تربية رياضية - بنات طنطا.

34- تربية نوعية - فنية دمياط.

35- تربية رياضية - بنين بورسعيد.

36- تربية نوعية فنية بالقاهرة.

37- تربية رياضية- بنين كفر الشيخ.

38- تربية رياضية - بنات كفر الشيخ.

39- تربية رياضية - بنات المنصورة.

40- تربية نوعية- أسوان.

41- تربية نوعية فنية - أسوان.

42- تربية- العريش.

43- تربية رياضية - بنات الإسكندرية.

44- تربية (تعليم ابتدائي) - الوادي الجديد.

45- تربية رياضية - بنين حلوان.

46- تربية رياضية بنات - حلوان الجزيرة.

47- تربية فنية حلوان -الزمالك.

48- تربية نوعية فنية -جنوب الوادي.

49- تربية نوعية موسيقية- جنوب الوادي.

50- تربية رياضية بنين المنوفية - بشبين الكوم.

51- تربية رياضية- بنين المنصورة.

52- تربية رياضية - بنين دمياط.

53- تربية رياضية - بنات بورسعيد.

54- تربية نوعية موسيقية- أسيوط.

55- تربية رياضية بنات قناة السويس -الإسماعيلية.

56- تربية نوعية فنية- بورسعيد.

57- تربية رياضية بنات أسيوط.

58- تربية رياضية - بنين أسيوط.

59- تربية -تعليم ابتدائي أسوان.

60- تربية رياضية بنات - جنوب الوادي.

61- تربية رياضية بنين - جنوب الوادي.

62- تربية تعليم ابتدائي- مطروح.

63- تربية نوعية فنية- سوهاج.

64- تربية نوعية موسيقية - سوهاج.

65- تربية رياضية بنين - الوادي الجديد.

66- تربية نوعية - سوهاج.

67- تربية رياضية - بنين السويس.

68- تربية نوعية فنية - ميت غمر بالمنصورة.

69- تربية رياضية بنات - سوهاج.

70- تربية رياضية بنين - سوهاج.

71- تربية نوعية فنية المنوفية - أشمون.

72- تربية نوعية موسيقية - المنوفية.

73- تربية رياضية بنين - مدينة السادات.

74- تربية رياضية بنات - مدينة السادات.

75- تربية نوعية فنية - بنها.

76- تربية رياضية بنين بنها.

77- تربية نوعية موسيقية بنها.

78- تربية نوعية فنية بالنوبارية دمنهور.

79- تربية رياضية- بنين المنيا.

80- تربية رياضية بنات - المنيا.

81- تربية موسيقية قناة السويس - الإسماعيلية.

82- تربية رياضية بنين - الفيوم.

83- تربية نوعية موسيقية- المنيا.

84- تربية نوعية فنية- كفر الشيخ.

85- تربية نوعية موسيقية - كفر الشيخ.

86- تربية رياضية بنين - بني سويف.

87- تربية رياضية بنات- بني سويف.

88- تربية نوعية موسيقية بالنوبارية دمنهور.

89- تربية نوعية موسيقية - مطروح.