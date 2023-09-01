خطوات التقديم للكليات والجامعات المصرية في تنسيق الجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، انطلق رسميا تنسيق المرحلة الثالثة عبر الموقع الالكتروني لـ تنسيق الجامعات 2023 وحددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكتروني لتقديم كافة الخدمات التنسيق ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من خلال هذا الرابط اضغط هنــــا ويمكن للطالب الحصول علي خدمة التنسيق من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت ، و معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

خطوات التقديم الي الكليات والجامعات المصرية في تنسيق الجامعات 2023



ويستعرض موقع صدي البلد الأوراق المطلوبة وهي كالآتي :

شهادة المؤهل الدراسي شهادة الميلاد المميكنة

عدد صور شخصية حديثة

شهادة لقاح كورونا

صورة الرقم القومي

بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق

نموذج ٢ جند للذكور

نموذج ٦ جند او نموذج ٧ جند للذكور

جميع الصور اصل وصورة

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من اليوم الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

المرحلة الثالثة وعدد طلابها

• سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

• العدد المُقدر لطلاب هذه المرحلة:

الشعب العلمية: 205 درجات بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 83863.

الشعبة الأدبية: 205 درجات بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 50983.

إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

• ويشار إلى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح

. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg