عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات التقديم للكليات والجامعات المصرية في تنسيق الجامعات 2023

ثانوية عامة 2023
ثانوية عامة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، انطلق رسميا تنسيق المرحلة الثالثة عبر الموقع الالكتروني لـ تنسيق الجامعات 2023 وحددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكتروني لتقديم كافة الخدمات التنسيق ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من خلال هذا الرابط اضغط هنــــا  ويمكن للطالب الحصول علي خدمة التنسيق من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت ، و معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

 

خطوات التقديم الي الكليات والجامعات المصرية في تنسيق الجامعات  2023


ويستعرض موقع صدي البلد الأوراق المطلوبة وهي كالآتي :

شهادة المؤهل الدراسي شهادة الميلاد المميكنة 
عدد صور شخصية حديثة 
شهادة لقاح كورونا 

صورة الرقم القومي 
بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق 
نموذج ٢ جند للذكور
نموذج ٦ جند او نموذج ٧ جند للذكور

جميع الصور اصل وصورة

txt

ألسن عين شمس تعلن خطوات تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد

txt

القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس تشارك بالمنتدى الصيني العربي لصناعة الرسوم المتحركة

txt

مسابقة الموسيقى والكورال الكبرى بين كليات جامعة عين شمس على مسرح التربية النوعية

txt

اختتام فعاليات المعسكر التدريبي الأول لنادي الابتكار وريادة الأعمال بكلية الحقوق

txt

الحلول الطبيعة للتكيف مع المناخ.. ورشة عمل بكلية الدراسات البيئية جامعة عين شمس

txt

53.4 %فني تجاري و50.2 %تربية رياضية وحقوق انتساب موجه58.2%..مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة2023

txt

فتح باب التسجيل فى البرامج البينية بدراسات عين شمس

txt

شروط البرامج البينية بكلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس

txt

أخبار التعليم| «التعليم العالي» تعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر هذا الرابط.. إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية وتفتح باب التقديم فيها

txt

هيئة تعليم الكبار تنظم اليوم العالمي لمحو الأمية

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من اليوم الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

 

المرحلة الثالثة وعدد طلابها

• سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة  الموافق 1/9/2023.

 

• العدد المُقدر لطلاب هذه المرحلة:
الشعب العلمية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 83863.
الشعبة الأدبية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 50983.
إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

• ويشار إلى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين  في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

 

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح 

 

. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. 

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية  بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023 موقع التنسيق الإلكتروني وزارة التعليم العالى رسميا تنسيق المرحلة الثالثة أنطلق رسميا تنسيق المرحلة الثالثة الكليات والجامعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

بـ 1474 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد الانخفاضات الأخيرة

خالد الغندور يعلن وفاة نجم الزمالك السابق

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

السكة الحديد تتيح حجز تذاكر القطارات من هاتفك المحمول| تفاصيل

وزير التعليم العالي: بدء الخطوات التنفيذية لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

من الجمعة إلى الجمعة.. 4 سور في القرآن تحفظ المسلم

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة خطية من رئيس جنوب السودان.. ما فحواها؟

إسرائيل: اتفاق بين المالية ومنظمة المعلمين يلغي الإضراب

قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان الأناقة| شاهد إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

كاتب أمريكي يكشف مفاجأة صادمة عن ابنة إيلون ماسك.. تفاصيل

كارثة...ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟

فيديو

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ