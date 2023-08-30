أخبار التعليم| «التعليم العالي» تعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر هذا الرابط.. إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية وتفتح باب التقديم فيها

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. أبرز المعلومات عن الجامعات التكنولوجية

الجامعات التكنولوجية هي مؤسسات تعليمية تركز على تقديم التعليم والبحث في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، وتهدف هذه الجامعات إلى تطوير المعرفة والمهارات التقنية لدى الطلاب وتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي في مجالات مختلفة.

جامعة أسيوط توجه قافلة طبية شاملة لقرية العطيات البحرية بمركز أبنوب

أطلقت جامعة أسيوط، قافلة طبية شاملة التخصصات بالمجان؛ للكشف الطبي على أهالي قرية العطيات البحرية بمركز أبنوب، والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع المراقبة الطبية بجامعة أسيوط ،ومديرية الصحة.

التعليم تعلن عن إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية وتفتح باب التقديم فيها

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023-2024 وفتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها وتشمل (4) مدارس بالشراكة مع اتحاد الصناعات، (2) مدرسة بالشراكة مع مبادرة "ابدأ"، (4) مدارس بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة لمجموعة مدارس “we”



اعرف مقعدك بـ تنسيق الجامعات 2023 لو مجموعك أقل من 60%

تنسيق الجامعات 2023 ، ينتهي طلاب الثانوية العامة 2023 من اداء امتحانات الدور الثاني ، يترقب طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة 2023 سواء من الراسبين أو من المقدمين بأعذار قانونية لتأجيل الامتحانات في حالة من القلق والخوف على مستقبلهم .

عاجل |ظهرت الآن.. التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب 2023 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

قرارات هامة لمجلس جامعة المنصورة لشهر أغسطس

عقد مجلس المنصورة جلسته رقم 602 اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وبحضور الدكتور أيمن مختار - محافظ الدقهلية

حيث أكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن هناك توأمة بين جامعة المنصورة والمحافظة وتعاون مشترك في العدي من الملفات التي تخدم المواطنين ، وفي مقدمتها ملف الصحة ، وتطوير الميادين والشوارع.

كما أشار الي أن الجامعة شريك أساسي مع المحافظة وقيادة الجيش الثاني من أجل وضع خطط وآليات لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة ، من خلال تطوير محطات المياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للمنطقة التي تساعد المستثمرين علي الصناعة والاستثمار