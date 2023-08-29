لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. أبرز المعلومات عن الجامعات التكنولوجية

الجامعات التكنولوجية هي مؤسسات تعليمية تركز على تقديم التعليم والبحث في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، وتهدف هذه الجامعات إلى تطوير المعرفة والمهارات التقنية لدى الطلاب وتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي في مجالات مختلفة.

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية عين شمس السابق ، إن سوق العمل يتطلب مهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة وغيرهما، وهذه المهارات في الجامعات التكنولوجية التي تم إنشاؤها مؤخرا وتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يتيح للطلاب التفوق فى دراسة برامج ليست موجودة فى الجامعات الخاصة.

وأكد أبو العينين خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن تلك الجامعات مجهزة بأحدث التقنيات لتقدم مهارات عملية، منوها بأن الجامعات ترتبط بالمهن والصناعات وتقدم أفكارا جديدة لتطوير الصناعات والمهن والحرف القديمة في مصر، وهذا يعد ثورة في التعليم الفني.

ربط الجامعات التكنولوجية بسوق العمل



وأشار الدكتور ماجد أبو العينين الى أن الجامعات التكنولوجية تعد بابا لدعم التعليم الفني وجذب الطلاب إليه، بالإضافة إلى ربط التعليم بسوق العمل.

وكشف "أبو العينين " عن أهمية التعليم التكنولوجي واهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني والتكنولوجي، والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والكليات المتخصصة لتخريج طالب مدرب وعلى درجة كفاءة عالية لمواكبة سوق العمل والمساهمة فى المشروعات القومية التنموية، وأهمية ربط مراكز التدريب المهنى بالكليات والجامعات التكنولوجية بمتطلبات سوق العمل المتغيرة فى ظل التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم.

أبرز المعلومات عن الجامعات التكنولوجية



١- استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، ومواز لمسار التعليم الأكاديمي، يحصل خريجوه على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا.

٢- تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوي العام والفني لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

٣- توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

٤- إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعلم، والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العملية المناسبة.

٥- التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي لمواكبة التطورات السريعة في جميع الميادين العلمية.

٦- تطوير علاقات الجامعات التكنولوجية العلمية والثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية العربية والعالمية، من أجل تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، وبما يضمن المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية.

٧- تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التعليم الفني والتدريب.