أخبار التعليم| الكتاب الخارجي بـ800 جنيه.. لو جايب 61.5% هتلحق آداب.. بشرى لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الكتاب الخارجي بـ800 جنيه والسابلايز بـ2000|مؤسس ائتلاف نبني بلدنا: الوزارة لازم تلحقنا

أكدت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا ، أن اولياء الامور يعانون اشد المعاناة من غلاء اسعار تفاصيل العام الدراسي الجديد .

حيث قالت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا في مداخلة ببرنامج المصري افندي على قناة المحور ، أن الوضع متأزم جدا ، فمثلا الكتب الخارجية اسعارها “ولعت ” ، حيث وصل سعر الكتاب الخارجي لـ 800 جنيه للمادة الواحدة ، وهو ما يعني أن ميزانية الكتب الخارجية لاسرة فيها طالبين ستصل هذا العام لـ 8 الاف جنيه إجباري “لان الطلاب لا يمكن ان يستغنوا عن الكتب الخارجية”

التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءا من الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

ألسن عين شمس تعلن خطوات تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد

أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس، خطوات تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد 2023-2024، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون إلكترونيًا بداية من غد الجمعة 1 سبتمبر حتى يوم الجمعة 8 من الشهر ذاته.

القمر الأزرق يظهر الآن في سماء مصر.. شاهد

تشهد سماء مصر الآن ظاهرة القمر الأزرق العملاق وهي ظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستمتاع بمشاهدتها الرائعة.

لو جايب 61.5% هتلحق آداب و59.8% حقوق..بشرى سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءا من أمس الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.