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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تكشف علامات الخطر في الأطفال حديثي الولادة وكيفية رعايتهم

حديثى الولادة
حديثى الولادة

نشرت وزارة الصحة والسكان، معلومات مهمة عن كيفية رعاية الطفل المولود، والتي تتمثل في بعض الخطوات أبرزها :- 
• لابد أن يبدأ الرضاعة خلال نصف ساعة من الولادة.
• لابد من قياس الحرارة للطفل بشكل دورىفى الفترة الاولى بعد الولادة وهى تتغير فى الفترة الأولى وتكون أقل من الطبيعى بقليل.
• لابد من العناية بالحبل السرىفيجب أن يكون ناشف ونظيف.
• طبيعى أن ينقص وزن الطفل 10% فى اليومين الثلاث الأولى من الولادة.
• ويعود الوزن كما كان وقت الولادة فىألأيام ما بين 7-10 يوم اذا كانت الرضاعة والغذاء كافى.
• لابد ان تهتم الام بملاحظة لون الطفل ومن قدرته على الرضاعة.
• يسقط الحبل السرى خلال أسبوعين بعد الولادة.

علامات الخطر فى الاطفال حديثى الولادة 
يجب ان تستشير الام الطبيب فور ملاحظة احدى هذه العلامات الاتية :
-  رفض الرضاعة.
-  صعوبة التنفس.
-  تغيير لون الجلد.
-  التشنجات.
-  تغيرات فى درجة الحرارة الجلد.
-  عدم إخراج البول أو البراز.

الصحة المولود الطفل الولادة الطبيعي

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