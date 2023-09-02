الصحة تكشف علامات الخطر في الأطفال حديثي الولادة وكيفية رعايتهم

نشرت وزارة الصحة والسكان، معلومات مهمة عن كيفية رعاية الطفل المولود، والتي تتمثل في بعض الخطوات أبرزها :-

• لابد أن يبدأ الرضاعة خلال نصف ساعة من الولادة.

• لابد من قياس الحرارة للطفل بشكل دورىفى الفترة الاولى بعد الولادة وهى تتغير فى الفترة الأولى وتكون أقل من الطبيعى بقليل.

• لابد من العناية بالحبل السرىفيجب أن يكون ناشف ونظيف.

• طبيعى أن ينقص وزن الطفل 10% فى اليومين الثلاث الأولى من الولادة.

• ويعود الوزن كما كان وقت الولادة فىألأيام ما بين 7-10 يوم اذا كانت الرضاعة والغذاء كافى.

• لابد ان تهتم الام بملاحظة لون الطفل ومن قدرته على الرضاعة.

• يسقط الحبل السرى خلال أسبوعين بعد الولادة.

علامات الخطر فى الاطفال حديثى الولادة

يجب ان تستشير الام الطبيب فور ملاحظة احدى هذه العلامات الاتية :

- رفض الرضاعة.

- صعوبة التنفس.

- تغيير لون الجلد.

- التشنجات.

- تغيرات فى درجة الحرارة الجلد.

- عدم إخراج البول أو البراز.