الصحة تكشف علامات الخطر في الأطفال حديثي الولادة وكيفية رعايتهم

نشرت وزارة الصحة والسكان، معلومات مهمة عن كيفية رعاية الطفل المولود، والتي تتمثل في بعض الخطوات أبرزها :-
• لابد أن يبدأ الرضاعة خلال نصف ساعة من الولادة.
• لابد من قياس الحرارة للطفل بشكل دورىفى الفترة الاولى بعد الولادة وهى تتغير فى الفترة الأولى وتكون أقل من الطبيعى بقليل.
• لابد من العناية بالحبل السرىفيجب أن يكون ناشف ونظيف.
• طبيعى أن ينقص وزن الطفل 10% فى اليومين الثلاث الأولى من الولادة.
• ويعود الوزن كما كان وقت الولادة فىألأيام ما بين 7-10 يوم اذا كانت الرضاعة والغذاء كافى.
• لابد ان تهتم الام بملاحظة لون الطفل ومن قدرته على الرضاعة.
• يسقط الحبل السرى خلال أسبوعين بعد الولادة.
علامات الخطر فى الاطفال حديثى الولادة
يجب ان تستشير الام الطبيب فور ملاحظة احدى هذه العلامات الاتية :
- رفض الرضاعة.
- صعوبة التنفس.
- تغيير لون الجلد.
- التشنجات.
- تغيرات فى درجة الحرارة الجلد.
- عدم إخراج البول أو البراز.