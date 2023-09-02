مصر تحصل على 28 ميدالية في بطولة العالم في نسختها التاسعة بالصين |فيديو

قال الكابتن محمد متولي مدير منتخب مصر للكونغ فو إن مصر حصلت على ٩ ميداليات ذهبية، و٨ ميداليات فضية، ١و١ ميدالية برونزية في منافسات بطولة العالم في نسختها التاسعة بالصين ، مضيفا أن مصر دخلت منافسة شديدة لدخولها مع أكثر من ١٠٠ دولة مشاركة في بطولة العالم .

وأضاف متولي خلال مداخله هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على فضائية" الأولى" أنه تم التجهيز للبطولة وأقاموا معسكرا وتجهيزات للاعبين لإقامة تدريبات مكثفة للاعبين، للوصول إلى هذا النجاح.

ولفت مدرب منتخب مصر للكونغ فو إلى أن عدد البعثة للصين كانت ٢٤ منها ١٩ لاعبا و ٤ مدربين وايضا الجهاز الإداري، وتم العمل على الاستعدادات القوية والكبيرة للبطولة.

حصول مصر على 28 ميدالية في منافسات بطولة العالم بالصين

وتابع: أن الذي ساعد في تحقيق النجاح الساحق لأبطال مصر وحصولها على ٢٨ ميدالية يرجع إلى الاختيار المتميز للاعبين فتم اختيار أبطال الجمهورية للتأهل لهذه المنافسة العالمية فمنهم ابطال جمهورية وأبطال عرب، وتم عمل تدريبات على مستوي عالي لهم للوصول إلى هذه المستويات.