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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بالصور..مع اقتراب رحيله.. كيف كان صيف 2023 رعبا على العالم؟

حرارة مرتفعة
حرارة مرتفعة

خلال هذا الصيف، انتشرت الحرارة القياسية و حرائق الغابات. الامطار الغزيرة والأعاصير  بينما  تعرض جزء كبير من نصف الكرة الشمالي لطقس قاسي هذا الصيف، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

لا يمكن ربط كل هذه الأحداث بشكل مباشر بتغير المناخ. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتمكن العلماء من فهم ما يحدث بالضبط، بالإضافة إلى أن أنظمة الطقس والمناخ الطبيعية للكوكب قوية وتؤثر أيضًا على الطقس.

ولكن في الأسابيع القليلة الماضية، تم تحطيم أرقام قياسية كبيرة في مجال الأرصاد الجوية في تتابع سريع، مما أثار قلق خبراء تغير المناخ.

مع اقتراب فصل الصيف من نهايته، ألقت بي بي سي،  نظرة على ما حدث على الأرض - وكيف يرتبط بتغير المناخ.

في المملكة المتحدة، قد تبدو الأيام المعتدلة في أوائل الصيف وكأنها ذكرى بعيدة بعد أسابيع من الطقس غير المستقر - ولكن هذا العام شهد شهر يونيو الأكثر سخونة في المملكة المتحدة على الإطلاق، 74% من المناطق في المملكة المتحدة حطمت الأرقام القياسية للحرارة, وكان متوسط درجة الحرارة، مع احتساب الأيام والليالي الباردة، 15.8 درجة مئوية. وقد تجاوز ذلك الرقم القياسي السابق بمقدار 0.9 درجة مئوية وكان بمثابة قفزة كبيرة من حيث المناخ.

تم الوصول إلى درجات حرارة قياسية في 72 من 97 منطقة في المملكة المتحدة حيث يتم جمع بيانات درجة الحرارة.

وقال العلماء في مكتب الأرصاد الجوية إن تغير المناخ يزيد من احتمالية تجاوز الرقم القياسي السابق مرتين على الأقل.

في الأسبوع الأول من شهر يوليو، شهد الكوكب اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق عندما وصل متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 17.23 درجة مئوية. وقد حطم هذا الرقم القياسي السابق لعام 2016 البالغ 16.92 درجة مئوية.

 

وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط، شاهد الملايين من الناس عن قرب كيف تبدو الحرارة الشديدة. ضربت موجتان حارتان طويلتان وشديدتان، سُميتا سيربيروس وكارونتي على اسم شخصيات مشؤومة من الأساطير اليونانية القديمة، دولًا في جميع أنحاء المنطقة.


وفي إيطاليا، تم وضع جميع المدن في حالة تأهب، وفي روما، انهار السياح في درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية.

وفي أثينا، أُجبر الأكروبوليس - أشهر مناطق الجذب السياحي في اليونان - على الإغلاق لحماية الزوار من الحرارة القاتلة .

وفي الجزائر وتونس ارتفعت درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية.

خلقت الحرارة الظروف الجافة لحرائق الغابات التي اجتاحت البحر الأبيض المتوسط. في الفترة ما بين 1 و25 يوليو، تسببت الحرائق الضخمة في اليونان في إطلاق مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وهذا هو أكبر عدد من الحرائق المسجلة في شهر يوليو في البلاد.

وبحلول نهاية الشهر، كان العلماء في مجموعة World Weather Attribution - التي تنظر في دور تغير المناخ  - قد حللوا البيانات وخلصوا إلى أن موجات الحر كانت "مستحيلة تقريبًا" لولا المناخ الناجم عن النشاط البشري.

وقالوا إن ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي عن طريق حرق الوقود الأحفوري جعل موجة الحر في جنوب أوروبا أكثر سخونة بمقدار 2.5 درجة مئوية.

يعتقد العلماء أن ظاهرة النينيو، التي بدأت في يونيو، يمكن أن تساهم في جعل عام 2023 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق. 


وترتبط هذه الظاهرة الطبيعية القوية بارتفاع درجات الحرارة، وتحدث كل سنتين إلى سبع سنوات عندما ترتفع المياه الدافئة إلى السطح في المحيط الهادئ قبالة سواحل أمريكا الجنوبية.

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