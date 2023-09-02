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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تزعم تحديدها لمسئول مخابراتي أمر بتعذيب المدنيين

حرب على أوكرانيا
حرب على أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا أنها حددت هوية قائد روسي متهم بارتكاب فظائع خلال الأيام الأولى للحرب، وفق ما ذكرت  شبكة سي إن إن الأمريكية.
قال جهاز الأمن الأوكراني إنه حدد هوية قائد روسي متهم بإصدار أوامر بإطلاق النار على المدنيين.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني في بيان، أنه يحقق مع فاديم أوفتشينيكوف، قائد مجموعة استخبارات روسية، يزعم أنه أمر بإطلاق النار على عائلة أوكرانية أثناء تواجده ببلدة بوتشا في مارس 2022.

وسيطرت  القوات الروسية على بوتشا، وهي بلدة تقع شمال غرب كييف، بعد وقت قصير من بدء حرب أوكرانيا في فبراير 2022.

وبحسب مكتب المدعي العام الأوكراني، فإن الجيش الروسي ارتكب آلاف جرائم الحرب في منطقة بوتشا، وقُتل المئات من الأشخاص في بلدة بوتشا وحدها قبل تحريرها في مارس2022.

ونفى الكرملين أي تورط له في عمليات القتل الجماعي وكرر أن صور جثث المدنيين مزيفة، وأن لا علاقة له بالأمر. 

ارتكاب فظائع استخبارات الأمن الأوكرانى

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