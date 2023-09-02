عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: الدولة تسعى دائما لتخفيف الأعباء عن الفلاحين بالعديد من الإجراءات

النائب صقر عبد الفتاح
النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الفلاحين من أهم الفئات التي تحظى باهتمام ودعم كبير من الحكومة وذلك بتوجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يأتي ذلك الدعم إيمانا بدور الفلاح في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

توفير الأسمدة ومياه الري

و أضاف “ عبد الفتاح ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن العمل علي توفير الأسمدة والتقاوى بالجمعيات الزراعية، يعد من أهم متطلبات الفلاح خاصة وأن الأسمدة التي يتم منحها له مدعمة، لافتا إلي ضرورة توفير مورد المياه اللازمة للإنتاج الزراعي بشكل كاف.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أن أسعار بيع المحاصيل يجب أن تسهم في تحقيق هامش ربح مقبول للفلاحين يمكنهم من مواصلة الإنتاج ومضاعفته، خاصة مع وجود أسعار استرشادية قبل البدء في عملية الزراعة.

وأشار النائب إلى أن هناك جهود بحثية واسعة أيضا من أجل استنباط أصناف زراعية مقاومة للأمراض والملوحة.

الزراعة تكشف توجيهات الرئيس بدعم الفلاحين..وتؤكد: لن نرى أزمة في الأرز

"الفلاحين" تشكر الرئيس السيسي على استجابته لمخرجات الحوار الوطني

وأشاد النائب في ختام تصريحه، بمختلف الخطوات التي تتخذها الدولة باستمرار لتخفيف الأعباء عن عاتق الفلاحين ، والتي كان أحدثها وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام أخر.

كان حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، قال إن مصر تحتفل كل عام بذكرى عيد الفلاح يوم 9 سبتمبر، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 وتملك الفلاح أرضه التي كانت في يد الإقطاعيين.

وأضاف أن الاحتفال بمثابة تكريم للفلاح المصري لدوره العظيم في الإنتاج الزراعي وتحفيز للفلاحين لمواصلة العمل والإنتاج.

وأضاف عبدالرحمن أن الاحتفال بذكرى عيد الفلاح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح فعليا ولم يعد كلمات تهنئة فقط في ظل توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بضرورة دعم الفلاح وتحسين معيشته أصبحت واقعا يعيشه كل الفلاحين.

الفلاح عيد الفلاح الرئيس عبدالفتاح السيسي ضريبة الأطيان الزراعية مجلس النواب الأسمدة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

بشأن الديون والاستثمارات.. تعديل نظرة الاقتصاد المصري إلى مستقرة| بشرى سارة

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

موضوعات متعلقة

نقيب الفلاحين يكشف موعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من القهوة والشاي

«أبوصدام» رئيسا لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام

ترشيحاتنا

فى ذكراه.. دخول عامر منيب الفن بالصدفة.. وقصة مرضه المأساوية

الصحة: 80% من المصابين بمتحور كورونا الجديد لا يحتاجون علاج

إسرائيا.. إصابة 100 في اشتباكات بين طالبي اللجوء الإرتريين والشرطة

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

ماذا يحدث في فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية؟ تفاصيل

اعرف أخر أسعار نيسان صنى بعد الزيادات الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| 5 أسباب للإصابة بـ الصداع في الصباح بشكل منتظم

بعد ياسمين صبري.. نجمات يتنافسن على الظهور بضفائر طويلة.. من الأجمل؟

وسط المخابئ.. أطفال أوكرانيا يعودون للمدارس| تفاصيل

هبة طوجى تشعل حماس الجمهور فى حفلها بالأردن.. صور

فيديو

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

البساطة والفخامة والأناقة.. إطلالة ملكة الأردن رانيا العبدالله بـ عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ