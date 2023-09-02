برلماني: منتدى شباب العالم وضع مصر على الخريطة الأممية .. فيديو

قال النائب محمود القط ، عضو مجلس الشيوخ ، إن منتدى شباب العالم عام 2017 قام بعمل نموذج محاكاة لمجلس الامن التابع للامم المتحدة ، وفي نهاية المؤتمر تم توثيق مخرجات الجلسه والتي كانت تتحدث عن السلم والامن الدوليين ، والهجرة الغير شرعية .

وأضاف القط ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد "، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي ، أن جميع توصيات جلسات منتديات شباب العالم تم تسجيلها بالامم المتحدة ، بما فيها توصيات حقوق الانسان .

وأشار " القط " ، إلى أن توصيات جلسات مؤتمر شباب العالم كانت مواكبة للمرحلة ، والجهد التراكمي على مدار السنوات الماضية تستحق شكر الاكاديمية الوطنية للتدريب ، وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للجلسات الختامية ، موضحا ان تلك الجهود وضعت مصر على الخريطة الاممية .



