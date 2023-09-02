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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يفتتح بـ أوبريت «الحلم»

مهرجان الغردقة
مهرجان الغردقة

انتهت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، من وضع الخطوط العريضة لحفل افتتاح دورته الأولى، والتي تقام في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وأعلن الباسوسي عن إقامة حفل الإفتتاح في قلب البحر الأحمر بمدينة الغردقة، بينما تحيي الحفل فرقة "سبايس مكس" بقيادة الموزع الموسيقي حمادة البيلي، والتي تقدم أوبريت غنائي "حلم سينما الشباب".

وقال رئيس المهرجان، في بيان إعلامي، إنه حرص على حضور البروفات النهائية للفريق، لافتًا إلي أن اختيار فريق فني من الشباب يأتي من اهتمام إدارة المهرجان بأن تتصف فعالياته بروح تتفق مع طبيعة المهرجان المعني بسينما الشباب.

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ووجه الباسوسي الشكر للفنان حمادة البيلي وفريقه، بعدما استمع إلى كلمات الأوبريت، مشيرًا إلى أنه سيكون أحد مفاجآت حفل افتتاح المهرجان.

وأعرب الموسيقار حمادة البيلي عن سعادته بالمشاركة في الدورة التأسيسية للمهرجان، والتي تقام في واحدة من أجمل المدن السياحية على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف أن الأوبريت من كلمات محب غبار، وألحان بلال محمد، وقام هو بالتوزيع موسيقي حمادة البيلي، مشيرا إلي أن كلمات الأوبريت اختيرت بعناية لتعبر عن الأمل والتفاؤل، حيث تدور فكرته حول التواصل بين أجيال الكبار والشباب في مجال صناعة السينما، مع حقهم في الحلم والعمل والنجاح بأفكارهم المتجددة.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب 
مهرجان الغردقة لسينما الشباب محمد الباسوسي الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي السيناريست محمد الباسوسي مدينة الغردقة

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