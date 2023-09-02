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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حضور جماهيري ضخم.. ويجز يشعل حفل العلمين الجديدة| صور

ويجز
ويجز

شهد حفل ويجز حضورا جماهيريا كبيرا فى حفله الأخير الذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.  

وأشعل ويجز السوشيال ميديا بحفله الأخير حيث تلقى عديد من التعليقات حول الحفل مؤكدين أن الحفل شهد أكبر حضور جماهيري فى مهرجان العلمين. 

ويجز 

 أحيا مطرب الراب الشهير ويجز، حفله ضمن فاعليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث افتتح الحفل بأغنية عفاريت الاسفلت.

وحرص ويجز على توجيه تحية الى خاله ، الذى حضر من إيطاليا لحضوره حفله فى مدينة العلمين الجديدة .

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وعبر وجيز عن سعادته الشديدة بالتفاعل الجماهيري والحفل الضخم بمدينة العلمين قائلاً : أقسم بالله أتمنى إنه يكون عيد ميلادي، شكرًا لكل الناس اللي حضرت النهاردة، وإن شاء الله نتقابل السنة اللي جاية في مهرجان العلمين".

وشهد حفل ويجز حضور جماهيري ضخم ، حيث قدم عدد من الأغاني التي اشعلت حماس الحاضرين ومنها بعودة يا بلدي، كما مازح الجمهور لاعادة اشعال حماسهم قائلا : فطرتوا ايه النهاردة ؟ .

وأشعل مطرب الراب زياد زازا فقرته بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة،  على مسرح «أرينا العلمين» وذلك في ختام فعاليات المهرجان، حيث ستتم إذاعة حفلات المهرجان عبر قناة «الحياة» على الهواء مباشرة للحفل الشبابي.

واختتم مؤدي الراب ويجز،  فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقام حاليا على مسرح الأرينا بالعلمين الجديدة.

وبدأ ويجز فى الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية  بتوجيه رسالة إلى جمهور المنتظر حضوره خلال حفل ختام مهرجان العلمين، حيث كتب على صفحته: متحمس نختم سوا مهرجان العلمين الجديدة، منتظركم يوم 1 سبتمبر.

أسعار التذاكر 

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة، حيث تأتي الفئة الأولي بمبلغ 350 جنيه أما الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه والفئة الثالثة 650 جنيه والفئة الرابعة والأخيرة وصل سعرها لـ700 جنيه.

ويجز
ويجز
ويجز
ويجز
ويجز
ويجز
ويجز
ويجز
ويجز
ويجز
ويجز
ويجز
ويجز
ويجز
ويجز
ويجز
العلمين الجديدة حفل ويجز مهرجان العلمين الجديدة مطرب الراب الشهير ويجز ويجز

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