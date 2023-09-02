الجزيرى يخضع لقياسات بدنية فى الزمالك عقب عودته من تونس

وصل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعب.

وخضع الجزيري لقياسات طبية وبدنية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك.

ومن المقرر أن يعود الجزيري للمشاركة في تدريبات الزمالك بداية من غدا الأحد بشكل طبيعي استعدادا للموسم الجديد وللمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من يوم ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.