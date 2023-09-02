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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شرم الشيخ تستعد لاستقبال منتدى مصر الدولي لكنوز الإبداع

منتدي مصر الدولي
منتدي مصر الدولي

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة منتدى مصر الدولي لكنوز الإبداع، وذلك في دورته السادسة، خلال الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء .

وتتضمن فعاليات المنتدى عدة مسابقات أبرزها مسابقة أجمل "صوت في الحان كنوز الإبداع" للموسيقار الراحل محمد فوزي، ومسابقة الأغنية الخاصة، و معرض الحرف اليدوية والأزياء التراثية، ومعرض الفن التشكيلي، و ندوات شعرية، كما يتخلل المنتدى تكريم المشاركين في المنتدى.

كما يتضمن ملتقى الفن التشكيلي، ومعرض الحرف اليدوية، وملتقى الشعراء العرب، وندوات ثقافية و مجتمعية تحت عنوان " تجربتي"، إضافة إلى ورش فنية ، برنامج ترفيهي ، سهرات فنية.

وقال الفنان وليد الحسينى، مسئول المنتدى، إنه يوجد تعاون مع مبدعى شرم الشيخ بدعوتهم للمشاركة فى أنشطة المنتدى المتنوعة لتحفيزهم، وذلك بالتنسيق مع أحمد مجدي، المنسق العام لمحافظة جنوب سيناء الإعلامي، وشيرين الهوارى، المنسق العام لمدينة شرم الشيخ .

وقال  أحمد مجدي، المنسق  العام للمنتدي بمحافظة جنوب سيناء ،  إن المهرجان فى دورة السادسة يقام بمشاركة 19 دولة، هم " مصر، السعودية، الأردن ، سوريا . فلسطين، العراق، اليمن ، ليبيا ، تونس ، المغرب، الجزائر، لبنان، الامارات، أمريكا، ايطاليا، فرنسا، ألمانيا استراليا، هولندا".

وأشار "مجدى"، إلى أن المؤتمر تحت رعاية محافظة جنوب سيناء، وقنوات الهيئة الوطنية للإعلام، و هناك العديد من الرعاة للمنتدى بمدينة شرم الشيخ.

مهرجان كنوز

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منتدى مصر الدولى كنوز الابداع شرم الشيخ خالد فودة

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