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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل "محمد حماقي" لطلاب الثانوية العامة 2023

محمد حماقي
محمد حماقي

يستعد النجم الكبير « محمد حماقي»، لإحياء حفل تخرج "دفعة طلاب الثانوية العامة 2023"، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر، في فندق جولدن جيويل بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي عددا من الأغنيات الجديدة والقديمة التي تلقى رواجا واسعا بين الجمهور.   ومفاجآت أخرى خلال الحفل الذي يضم عددًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن المطرب محمد حماقي أحيا حماقي مؤخرا حفل ختام مهرجان قرطاج الدولى وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك وقدم حماقي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي طرحها مؤخرا ولاقت استحسان الجميع ، بالإضافة إلي طرحه موخرا أغنيته الجديدة "ايه السعادة دي "وتعتبر هذه الأغنية السادسة لمحمد حماقي خلال هذا الموسم بعد طرحه دلعنا كتير وده قلبي ده ولمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.

محمد حماقي

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