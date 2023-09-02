الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي

تقدم مانشستر سيتي على ضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح الأرجنتيني جوليان ألفاريز التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 31 من متابعة لتمريرة إيرلينج هالاند.

وأدرك المدافع الأمريكي ثيم ريام التعادل لـ فولهام سريعًا في الدقيقة 33.

وسجل الهولندي ناثان آكي الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها فيل فودين من الجهة اليسرى.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلًا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز - مانويل أكانجي - ناثان آكي

خط الوسط: رودريجو - ماتيو كوفاسيتش - فيل فودين

خط الهجوم: جيريمي دوكو - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند

ويشارك دوكو للمرة الأولى كأساسي مع مانشستر سيتي، بعد انتقاله من رين الفرنسي.