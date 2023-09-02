توتنهام يكتسح بيرنلي بخماسية في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق توتنهام نظيره بيرنلي، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدفا توتنهام في الشوط الأول، عن طريق “سون”، و"روميرو" في الدقائق 16، 45+2.

بينما جاء هدف بيرنلي الوحيد عن طريق لايلي فوستر في الدقيقة 4.

وفي الشوط الثاني، سجل ماديسون الهدف الثالث في الدقيقة 54 ثم سجل سون هدفين في الدقائق 63،66 على الترتيب.

بينما جاء هدف بيرنلي الثاني عن طريق جوس براونهيل في الدقيقة 90+2.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - روميرو - دي فان - أودوجيو

خط الوسط: سار - بيسوما - كولوسوفيسكي - ماديسون - سولومون.

خط الهجوم: سون.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق توتنهام وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يأتي فريق بيرنلي في المركز الأخير بدون نقاط.