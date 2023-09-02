هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على فولهام بخماسية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه فولهام بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح الأرجنتيني جوليان ألفاريز التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 31 من متابعة لتمريرة إيرلينج هالاند.

وأدرك المدافع الأمريكي ثيم ريام التعادل لـ فولهام سريعًا في الدقيقة 33.

وسجل الهولندي ناثان آكي الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها فيل فودين من الجهة اليسرى.

وأضاف النرويجي إيرلينج هالاند، الهدف الثالث لـ “السيتيزينز” في الدقيقة 58 من متابعة لتمريرة ألفاريز.

وعاد هالاند ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

واختتم هالاند مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس موقعًا على “الهاتريك” في الدقيقة 96، من متابعة لتمريرة سيرجي جوميز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلًا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز - مانويل أكانجي - ناثان آكي

خط الوسط: رودريجو - ماتيو كوفاسيتش - فيل فودين

خط الهجوم: جيريمي دوكو - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند

وشارك دوكو للمرة الأولى كأساسي مع مانشستر سيتي، بعد انتقاله من رين الفرنسي.