طالبان يربطان آخر في عمود إنارة وينشران فيديو له على تيك توك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات وبصحبتها نجلها "طالب" - مقيمان بدائرة القسم) ، بتضررها من (طالبين- مقيمين بدائرة القسم) لقيامهما بتقييد نجلها بأحد أعمدة الإنارة بدائرة القسم وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.