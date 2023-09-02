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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف حقيقة اقتحام منزل مواطن والقبض عليه في الفيوم

الشرطة
الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تعليق على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ادعى خلاله صاحب الحساب بقيام بعض العاملين بمركز شرطة إطسا بالفيوم بإقتحام منزله وإلقاء القبض عليه لإجراء معارضة على حكم قضائى صادر ضده، وكذا سوء معاملته داخل المركز، وتعديهم على نجله بالضرب أثناء حضوره لزيارته.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6/ 8 / 2023 أمكن ضبط (صاحب الحساب ، والمحكوم عليه فى 5 قضايا "ضرب – إستيلاء" بالحبس 4 سنوات و6 أشهر) تنفيذاً للأحكام الصادرة ضده.

كما تبين عدم حضور أحد لزيارة الشاكى خلال فترة حجزه بالمركز.. وأن ما تم إتخاذه من إجراءات حياله جاء فى الإطار القانونى.

اجهزة الامن اقتحام منزل الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعي فيس بوك الشاكي حكم قضائي

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