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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح مطلب جماهيري| ليفربول يرفض.. والسعودية تفعل المستحيل لضم الفرعون

محمد صلاح
محمد صلاح

الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، هو حديث الساعات الأخيرة من الصحف العالمية الكبرى في أنحاء العالم، وما زال يتكهن الجميع بشأن مستقبل محمد صلاح مع فريق ليفربول خلال المرحلة المقبلة؛ في ظل العرض الخرافي الذي أتيح له من الدوري السعودي.

محمد صلاح، أحد أبرز الأسماء العالمية في الدوري الإنجليزي بل والعالم أجمع، وفقًا لما قدمه خلال السنوات الماضية مع فريق ليفربول.

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اتحاد جدة يرغب في ضم صلاح

البداية كانت عندما رغب فريق اتحاد جدة التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتقدم فريق اتحاد جدة بعرض رسمي إلى نادي ليفربول الإنجليزي يُفيد بحصول الريدز على 150 مليون يورو نظير بيع الفرعون المصري محمد صلاح.

ليفربول يرفض بيع محمد صلاح

ورفض نادي ليفربول أي مجال للحديث عن رحل محمد صلاح عن الفريق، حيث أصر النادي الإنجليزي على أن محمد صلاح ليس للبيع.

وقال الألماني يورجن كلوب في أكثر من مناسبة عبر المؤتمرات الصحفية التي تسبق المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي: "صلاح "ملتزم بنسبة 100%" إزاء ناديه الإنجليزي".

وفي مرة أخرى تابع: “الموقف لا يزال كما هو،  موقف نهائي وبلا أدنى شك، لا شيء آخر نقوله”.

محمد صلاح مطلب جماهيري

أصبح محمد صلاح مطلب جماهيري من خلال تغريدات الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تطالب إدارة اتحاد جدة، بضرورة حسم الصفقة بشكل سريع.

وترى الجماهير السعودية، أن محمد صلاح، هو الذي سيضيف بشكل كبير إلى الدوري السعودي، خاصة أنه ما زال رونقه في الملعب، وفعال مع فريقه ليفربول بشكل كبير.

اتحاد جدة يرفع العرض لضم محمد صلاح

وفي نفس السياق، رفع فريق اتحاد جدة العرض إلى 250 مليون جنيه إسترليني؛ ليُصبح أغلى صفقة انتقال عبر التاريخ.

ولكن ما زال موقف ليفربول ثابتا تجاه الفرعون المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه أحد أساطير النادي، وليس للبيع.

وأصبحت الآمال تتلاشى بشكل كبير؛ خاصة بعد غلق نافذة الانتقالات الصيفية في أوروبا، مما يصعب على فريق بحجم نادي ليفربول، التفريط في محمد صلاح، دون تعويضه بلاعب آخر.

ولكن قد يحدث المستحيل، وينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة، حسبما تشير الصحف السعودية، عبر بوابة فريق اتحاد جدة.

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