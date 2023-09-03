بطارية 6000 مللي أمبير.. أفضل موبايل هونر للشباب في السوق

يعد هاتف Honor X7a واحدا من أفضل هواتف شركة هونر للشباب والتي تم إطلاقها مؤخرا، حيث يضم الهاتف معالج قوي يقدم أداءً سلساً وسريعاً مع بطارية ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير ، مع كاميرا فائقة بدقة 50 ميجابيكسل.

وجاء هاتف Honor X7a بشاشة من نوع TFT LCD قياس 6.75 بوصة، ودقة 720x1600 بيكسل مع كثافة 260 بيكسل لكل بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة.

ويقدم هاتف Honor X7a كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.2 ، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة واسعة f/2.0 لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف Honor X7a على بطارية كبيرة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 وات والشحن العكسي بقوة 5 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 12.

ويعمل هاتف Honor X7a بمعالج من نوع Helio G37 من شركة ميديا تيك، ثماني النوى، مع وحدة معالجة رسوميات الجرافيك PowerVR GE8320 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت رام و128 جيجابايت روم يمكن توسعتها.

ويتوفر هاتف Honor X7a في السوق المصري بسعر يبدأ من 7 آلاف و 700 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .