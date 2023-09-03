طبيب يحذر: الوصفات الطبية والأدوية مجهولة المصدر موضوع خطير| فيديو

حذر الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، من وصفات طبية وأدوية مجهولة المصدر في فيديوهات ترويجية على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلا: "موضوع خطير".



وأضاف الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، خلال لقائه عبر فضائية "المحور"،: ": "تأثير هذه الأدوية يظهر؛ عندما يأتي المرضى إلى المستشفى أو العيادة، يشكون من شيء، ويقولون إنهم تناولوا أدوية أو وصفات من خلال السوشيال ميديا".

وأشار الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، إلى أن هذه الأدوية لا تكون معتمدة من قبل وزارة الصحة، مؤكدا أن جسم الإنسان ليس مجالا للتجارب، ونحن نعتبر أمناء على الجسم.



