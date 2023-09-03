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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رقمي مستدام.. إيرباص تفتتح مركزلتركيب معدات طائرات A321XLR في هامبورج

ايرباص
ايرباص

أعلنت شركة إيرباص عن افتتاح مركز مؤتمت جديد لتركيب معدات طائرات A321XLR في هامبورج، حيث شهد الافتتاح بيتر تشينشر، عمدة مدينة هامبورغ الأول وآنا كريستمان، منسقة الحكومة الألمانية للنقل الجوي والفضاء، وتأتي هذه الخطوة لدعم جهود الشركة للوصول إلى معدل إنتاج 75 طائرة من عائلة A320 في عام 2026 من خلال تطوير أنظمتها الصناعية وتوسيع طاقتها الإنتاجية.

قال أندريه فالتر، رئيس إنتاج الطائرات التجارية لدى شركة إيرباص في ألمانيا: "يلعب مصنع إيرباص بمدينة هامبورج دورًا مهمًا في تطوير وإنتاج طائرة A321XLR، ومن خلال مركز تركيب المعدات الجديد، نعمل على توسيع قدرتنا الإنتاجية للطائرات من طراز A321. كما نؤكد من خلال هذه الخطوة على أهمية مدينة هامبورج بالنسبة لشركة إيرباص، ويطابق المركز أحدث معايير الإنتاج والاستدامة".

وأضاف الدكتور بيتر تشينشر، عمدة مدينة هامبورغ الأول: "تعد مدينة هامبورج من المواقع الرئيسية لتطوير وإنتاج الطائرات ذات الممر الواحد لشركة إيرباص، وسيتم تجميع الطائرة الرائدة الجديدة من طراز A321XLR في موقع فينكينويردر، حيث تهدف الطائرة إلى وضع معايير جديدة من حيث الاستدامة والكفاءة والمدى. كما يعد بدء الإنتاج في مركز تركيب المعدات مشروعًا مهمًا لمدينة هامبورج باعتبارها ثالث أكبر مركز للطيران المدني في العالم".

مركز رقمي وخط تصنيع طائرات مؤتمت

وقالت آنا كريستمان، منسقة الحكومة الألمانية للنقل الجوي والفضاء: "يعد افتتاح مركز لتركيب معدات للطائرات من طراز A321XLR في موقع إيرباص بمدينة هامبورج خطوة مساهمة في تحويل قطاع الطيران نحو تحقيق الحياد المناخي، مما يرسخ مكانة ألمانيا الرائدة في صناعة الطيران وقدرتها التنافسية في رسم ملامح مستقبل القطاع. كما يسرنا التعاون مع شركة إيرباص، الشركة الرائدة في مجال الطيران المستدام لتسريع الجهود نحو تحقيق مستقبل الطيران المحايد للمناخ".

وتبلغ مساحة المركز الجديد 9600 متر مربع، حيث سيتم تركيب جميع مكونات الجزء الخلفي من جسم الطائرة من طراز A321XLRالتي يتم تصنيعها في مدينة هامبورج، ويتميز المركز بمجموعة كاملة من أحدث التقنيات للعمليات والتصنيع، مثل الخدمات اللوجستية المؤتمتة، والأنظمة الرقمية بالكامل، ومحطات الاختبار التي يمكنها معرفة حالة كل قسم من أقسام جسم الطائرة (سواء من حيث الخدمات اللوجستية أو الموارد). كما يتم تجهيز أقسام جسم الطائرة التي يبلغ طولها 24 مترًا بجميع الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، بالإضافة إلى عناصر أخرى مثل النوافذ والألواح الأرضية أو الهوائيات الخارجية على خط تصنيع مؤتمت يتكون من ثماني محطات للتصنيع، ثم يجري اختبار كل قسم من أجزاء جسم الطائرة مباشرةً بعد تركيب الأنظمة، حيث يتم نقلها لاحقاً إلى خط التجميع النهائي في هامبورج.

وجرى تخطيط المحطات الموجودة في المركز الجديد بالاستشارة مع الموظفين المختصين لتطوير عمليات الإنتاج بطريقة فعالة وتوفير بيئة عمل حديثة ومحسنة هندسيًا، ويساهم التصميم الداخلي للمركز في توفير الظروف المثالية للتعاون بين الموظفين في عمليات الإنتاج والوظائف الداعمة لها.

وتم بناء المركز بشكل مستدام، ويوجد نظام كهروضوئي بمساحة 3000 متر مربع على السطح ليزود المركز بالكهرباء، وتستخدم الطاقة الفائضة في تشغيل الموقع أيضاً. كما يوفر مبنى المكاتب الموجود على الجانب الجنوبي للمركز مستوى ممتازًا من العزل بفضل حلول العزل المتكاملة للأسقف والجدران، فضلاً عن نظام التحكم المؤتمت بالكامل للتدفئة والتهوية والإضاءة المطابق لأحدث المعايير.

نبذة عن طائرة A321XLR

تعد الطائرة من طراز A321XLR النسخة المتطورة للطائرات من عائلة A320neo، حيث تأتي استجابة السوق التي يتطلب المزيد من المدى والحمولة خلال الطيران، مما يوفر قيمة مضافة لشركات الطيران، حيث تتمكن من الوصول إلى مسافات أبعد تصل إلى 4,700 ميل بحري بزيادة 15% عن الطائرات من طراز A321LR، وتوفر هذه الطائرات 30% من استهلاك الوقود لكل مقعد مقارنةً بطائرات الجيل السابق، فضلاً عن تقليل الانبعاثات والضوضاء. تستفيد طائرات A321XLR من التصميم الداخلي، حيث تحتوي المقصورة على مجموعة من العناصر التي توفر للمسافرين تجربة سفر مريحة وفريدة من نوعها خلال الرحلات الطويلة.

 

طائرات A321XLR إيرباص شركة إيرباص

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