.مغامرة مجنونة لشاب روسي بواسطة سيارته ..لن تتوقع ماذا فعل

أثار المغامر الروسي يفغيني تشيبوتاريف، والذي يعد بالغ من العمر 32 عاماً، الكثير من الجدل وذلك بعد أن قام المغامر الروسي الشهير بالنجاة من الموت وذلك بأعجوبة، وذلك بعدما فشل في القفز بالسيارة وذلك من منحدر وذلك من أعلى أحد الأسطح المرتفعة إلى سطح مبنى مجاور في مقاطعة كارمادون، بأوسيتيا الشمالية.

وظهر المغامر في مقطع الفيديو وهو يقوم بالقفز بالسيارة وذلك بين بنايتين وذلك بسيارته البيضاء "لادا نيفا"، وذلك من سطح مبنى 4 طوابق لسطح مبنى آخر إلا أن التجربة فشلت واصطدمت السيارة بالمبنى المجاور لتسقط محطمة على الأرض.

وتعرض تشيبوتاريف ل لإصابات عديدة في ساقيه وقدميه واضطر للذهاب إلى المستشفى لقضاء بعض الوقت في الفحوصات وذلك للتأكد من سلامته وعدم تعرضه لإصابات خطيرة بعد هذا السقوط المروع.