بركات: أنا وحازم إمام تواصلنا مع بيبو لحل أزمة لاعبي الأهلي الدوليين

قال محمد بركات، لاعب الأهلي السابق، إن هناك تواصل أكثر من مرة حدث بينه وبين حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لحل أزمة الدوليين في الأهلي.

وأكد محمد بركات في تصريحات عبر برنامجه (الريمونتادا) على قناة المحور: "البعض قال إنه لا يوجد أي تواصل بين الأهلي واتحاد الكرة وهذا الكلام غير صحيح بالمرة".

وتابع محمد بركات: "هناك تواصل دائم بيني وبين خالد بيبو لحل الأزمة وهناك حل سيرضي مصلحة جميع الأطراف".

وأوضح محمد بركات، إن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، كان سيضم حوالي 8 لاعبين من الأهلي حال عدم التزامه بمباراة السوبر الأفريقي.

وأكمل: لو كان الأهلي ليس لديه ارتباط أفريقي كان فيتوريا سيضم 4 لاعبين آخرين وهم أفشة وياسر إبراهيم وحسين الشحات وكهربا، ولكن تم استبعادهم مراعاة للأهلي وتم استدعاء 4 لاعبين فقط".

وتابع: "الأزمة في طريقها للحل خلال الفترة المقبلة وهناك تواصل مستمر مع المنتخب".

ويخوض الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد ببطولة السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.