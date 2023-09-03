المصري يرصد 25 مليون للتعاقد مع ثنائي غزل المحلة

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولي النادي المصري رصدوا 25 مليون جنيه للتعاقد مع ثنائي غزل المحلة أحمد النادري ومصطفى العش خلال الانتقالات الصيفية الجارية لتعزيز صفوف الفريق البورسعيدي.

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN": "طلب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري من مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي حسم صفقتي أحمد النادري ومصطفى العش خلال الانتقالات الجارية لتعزيز صفوف فريقه قبل بداية الموسم الجديد .

وتابع: "يسعى مسؤولو المصري إلى الوصول لاتفاق نهائي مع إدارة غزل المحلة لحسم صفقتي الثنائي خلال الساعات القليلة القادمة ".