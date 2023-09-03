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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: مرور سفينتين عبر ممر شحن مؤقت في البحر الأسود

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن سفينتين أخريين مرتا عبر ممر شحن "مؤقت" في البحر الأسود، تم إنشاؤه منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة في يوليو.

وكتب زيلينسكي على موقع "أكس": "مرت سفينتان بنجاح عبر ممر الحبوب المؤقت الخاص بنا". ولم يحدد هوية السفينتين، ولم يذكر متى أكملتا مرورهما.

وقال مسؤولون أوكرانيون، الجمعة، إن سفينتين اجتازتا الممر مما يرفع عدد السفن التي مرت عبره إلى أربعة.

والأربعاء، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرجي لافروف، ونظيره التركي، هاكان فيدان، سيناقشان مقترحا من موسكو يقدم بديلا لاتفاق الحبوب في البحر الأسود حين يجتمعان هذا الأسبوع.

وقالت الوزارة إن روسيا سترسل، بموجب المقترح، مليون طن من الحبوب إلى تركيا بسعر مخفض، بدعم مالي من قطر، لمعالجتها في تركيا وإرسالها إلى الدول الأكثر احتياجا.

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وأضافت الخارجية الروسية: "نعتبر هذا المشروع البديل العملي الأمثل لاتفاق البحر الأسود"، في إشارة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه روسيا في يوليو.

وانسحبت روسيا الشهر الماضي من الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل عام بوساطة من تركيا والأمم المتحدة ومكَّن أوكرانيا من تصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود رغم الحرب.

وتقول روسيا إنها انسحبت من الاتفاق بسبب وصول القليل جدا من الحبوب إلى الدول الأكثر فقرا واستمرار العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية بفعل العقوبات الغربية التي تؤثر على المدفوعات والتأمين والقدرة على الوصول إلى الموانئ.

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