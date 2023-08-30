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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على متنها مجموعات من قوات الإنزال

«الدفاع الروسية» تعلن تدمير 4 زوارق أوكرانية في البحر الأسود

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 4 زوارق عسكرية أوكرانية في البحر الأسود، كانت تحمل على متنها مجموعات من قوات الإنزال.
وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية فجر اليوم الأربعاء- أن طائرة تابعة لطيران أسطول البحر الأسود قامت بتدمير أربع زوارق عسكرية أوكرانية سريعة في مياه البحر الأسود.
وأضاف البيان أن الزوارق كانت تحمل فرق الإنزال لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية، بعدد يصل إلى 50 فردا.
يذكر أنه في 22 أغسطس الجاري أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير زورقين أوكرانيين في البحر الأسود، أحدهما بالقرب من منشآت لإنتاج الغاز، والثانية شرقي جزيرة زمييني (جزيرة الأفاعي).

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