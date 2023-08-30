تقل 50 مظليًا.. روسيا تدمر 4 زوارق حربية أوكرانية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية وإسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وواحدة فوق مقاطعة أوريول.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أعلنت الدفاع الروسية أيضًا عن تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية محملة بمجموعات إنزال خلال غارة جوية شنتها طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الزوارق الحربية الأوكرانية كانت محملة بعناصر من قوات العمليات الخاصة يصل عددهم إلى 50 فردًا.

ولفتت إلى أن الطائرة التابعة لأسطول البحر الأسود دمرت الزوارق الأوكرانية في حوالي الساعة 00:00 بتوقيت موسكو.