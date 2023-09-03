إيطاليا: مبادرة طريق الحرير الجديدة لم تحقق النتائج المأمولة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن مبادرة "طريق الحرير الجديدة" الصينيّة، لم تحقق الفوائد المتوقعة لثالث اقتصاد في منطقة اليورو، وذلك عشية زيارته لبكين.

وأضاف تاياني خلال المنتدى الاقتصادي "البيت الأوروبي - أمبروسيتي" المنعقد في تشيرنوبيو، على ضفاف بحيرة كومو بإيطاليا: "نريد مواصلة العمل بشكل وثيق مع الصين ولكننا نحتاج أيضاً إلى إجراء تحليل للصادرات؛ طريق الحرير لم تحقق النتائج التي كنا نأملها".

وأشار إلى أن "صادرات إيطاليا إلى الصين في عام 2022 بلغت 16,5 مليار يورو، وإلى فرنسا 23 مليارا وإلى ألمانيا 107 مليارات".

في عام 2019، أصبحت إيطاليا التي تعاني مشكلة ديونها العامة، الدولة الوحيدة العضو في مجموعة السبع التي أعلنت الانضمام إلى هذا البرنامج من الاستثمارات الضخمة لبكين، والذي اعتبر معارضوه أنه يهدف إلى ترسيخ نفوذ الصين.

ويهدف هذا المشروع الطموح الذي أطلق بدفع من الرئيس شي جينبينج، إلى تحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وحتى خارجها من خلال تطوير طريق وموانئ وشبكات للسكة الحديد ومطارات وتجمعات صناعية.

ويتجدد الاتفاق الإيطالي الصيني تلقائيًا في آذار/مارس 2024 ما لم تقرر روما الانسحاب منه نهاية عام 2023.

