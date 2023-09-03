رغم التهديد الروسي.. عبور سفينتين من موانئ أوكرانيا عبر البحر الأسود

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن سفينتين أخريين مرتا عبر ممر شحن «مؤقت» في البحر الأسود تم إنشاؤه منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة في يوليو، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وكتب زيلينسكي على موقع X المعروف سابقًا باسم تويتر: "لقد مرت سفينتان بنجاح عبر ممر الحبوب المؤقت الخاص بنا".

ولم يحدد الرئيس هوية السفن المعنية ولم يذكر متى أكملت مرورها.

وقال مسؤولون يوم الجمعة إن سفينتين قامتا بتطهير الممر، مما رفع عدد السفن التي استخدمتها إلى أربعة.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا "تستعيد الحرية الحقيقية للملاحة في البحر الأسود. الحرية تتطلب التصميم".

وذكر نائب رئيس الوزراء الأوكراني يوم الجمعة إن سفينتين مرتا عبر الممر من ميناء بيفديني: إحداهما ترفع علم ليبيريا والأخرى علم جزر مارشال. وكانت السفن تحمل الحديد الخام .

وحاصرت روسيا الموانئ الأوكرانية منذ تدخلت عند جارتها في فبراير 2022، وهددت بمعاملة جميع السفن كأهداف عسكرية محتملة بعد الانسحاب من الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة.

