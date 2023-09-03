عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم التهديد الروسي.. عبور سفينتين من موانئ أوكرانيا عبر البحر الأسود

البحر الأسود
البحر الأسود

 

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن سفينتين أخريين مرتا عبر ممر شحن «مؤقت» في البحر الأسود تم إنشاؤه منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة في يوليو، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وكتب زيلينسكي على موقع X المعروف سابقًا باسم تويتر: "لقد مرت سفينتان بنجاح عبر ممر الحبوب المؤقت الخاص بنا".

ولم يحدد الرئيس هوية السفن المعنية ولم يذكر متى أكملت مرورها. 

وقال مسؤولون يوم الجمعة إن سفينتين قامتا بتطهير الممر، مما رفع عدد السفن التي استخدمتها إلى أربعة.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا "تستعيد الحرية الحقيقية للملاحة في البحر الأسود. الحرية تتطلب التصميم".

وذكر نائب رئيس الوزراء الأوكراني يوم الجمعة إن سفينتين مرتا عبر الممر من ميناء بيفديني: إحداهما ترفع علم ليبيريا والأخرى علم جزر مارشال. وكانت السفن تحمل الحديد الخام .

وحاصرت روسيا الموانئ الأوكرانية منذ تدخلت عند جارتها في فبراير 2022، وهددت بمعاملة جميع السفن كأهداف عسكرية محتملة بعد الانسحاب من الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة.
 

اتفاق تصدير الحبوب الانسحاب من الاتفاق الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

600 جنيه|تراجع أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21

سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

موضوعات متعلقة

القبض على أغنى رجل في أوكرانيا

لقاء بوتين وأردوغان في سوتشي الإثنين.. لماذا الآن؟

أوكرانيا تطيح بأكبر رجل أعمال في البلاد بتهمة غسيل الأموال

شكوك من رؤساء وقادة سابقين بإيران حول توافر مناخ مناسب بالانتخابات المقبلة

المخابرات البريطانية: روسيا تخاطر بتقسيم قواتها في صد الهجوم الأوكراني

صحف السعودية| تصريحات وزيرة بلجيكية تشعل أزمة مع إسرائيل.. تفاصيل قمة العلا العالمية للآثار.. ضبط 15351 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل

أمريكا ترسل ذخائر خارقة للدروع إلى أوكرانيا لتدمير الدبابات الروسية.. تفاصيل

وسط المخابئ.. أطفال أوكرانيا يعودون للمدارس| تفاصيل

ترشيحاتنا

توقف حركة المرور بجسر القرم مؤقتاً

إجلاء الآلاف وتعليق العمل.. تايوان تستعد لـ إعصار هايكوي الأقوى منذ 4 سنوات

ينطلق بعد غد.. تفاصيل جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة

هل نودّع الصيف؟.. الأرصاد: أجواء معتدلة على جميع أنحاء الجمهورية|فيديو

سعر صرف الدولار اليوم 3-9-2023

تنسيق الجامعات 2023.. الأوراق المطلوبة للتقدم للكليات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

كي لا تندمي.. نصائح لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ